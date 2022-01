Fiumicino, il Terzo Polo si “allarga”

Fiumicino – “Il Terzo Polo, progetto politico prettamente comunale per dare voce al Popolo di Fiumicino, annuncia l’entrata nella coalizione del Partito dei Disoccupati, dei Lavoratori e dei Disabili di Giustino Bruno“. Lo afferma un comunicato stampa.

A tutt’oggi, quindi, ai due movimenti che ne fanno già parte – Orgoglio Cittadino e Fiumara Isola Sacra – si aggiunge il Partito dei Disoccupati, dei Disabili e dei Lavoratori.

“Nel programma politico del Terzo Polo per Fiumicino – prosegue la nota -, c’è tra le altre cose, la riqualificazione della zona del Faro, la creazione di un ospedale, il supporto alla parte settentrionale del Comune abbandonata a se stessa, e cercare di fare in modo tale che i soldi vengano investiti completamente per il bene dei cittadini, quello che la vecchia destra e la sinistra non hanno fatto in questi anni”.

A tal proposito ha commentato il Segretario Nazionale del Partito dei Disoccupati, dei Lavoratori e dei Disabili, Giustino Bruno, già candidato più volte alla Camera dei Deputati: “Come movimento politico abbiamo scelto di appoggiare a Fiumicino il Terzo Polo, progetto politico civico comunale che guarda con attenzione il futuro della sua città e dei giovani disoccupati. Il nuovo sindaco dovrà essere sicuramente un’ amministratore attento anche nel sistemare le barriere architettoniche per i disabili, in linea col programma del nostro Partito”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Fiumicino, clicca su questo link.