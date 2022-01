Anzio – Un areo ultraleggero precipita in fase di atterraggio: è successo a Nettuno dove, i Vigili del Fuoco di Anzio sono intervenuti in Via delle Grugnole SP 23b, per il soccorso a persone cadute con un aereo ultraleggero in fase di atterraggio presso il Club “crazy fly”. Le persone a bordo sono state estratte vive e coscienti dalle lamiere dal personale dei VVF ed affidate al 118. Nessun principio di incendio del velivolo.

