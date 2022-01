Regione Lazio, al via l’open day booster per la fascia 12-17 anni

Roma – “Oggi nel Lazio su 24.575 tamponi molecolari e 79.124 tamponi antigenici per un totale di 103.699 tamponi, si registrano 12.096 nuovi casi positivi (-3.211), sono 15 i decessi (-10), 1.734 i ricoverati (+59), 204 le terapie intensive ( = ) e +5.120 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 11,6%. I casi a Roma città sono a quota 6.200. Superata quota 2,7 milioni di dosi booster effettuate, raggiunto il 53% della popolazione over 12 anni. Le somministrazioni totali sono 11,8 milioni e l’obiettivo entro fine mese è di arrivare a 3,5 milioni di dosi booster superando il 70% della popolazione adulta”. Lo comunica in una nota l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.

Open day booster fascia 12-17 anni

Si terrà domani 16 gennaio l’open day nelle strutture messe a disposizione da AIOP (dosi booster con vaccino Pfizer) fino ad esaurimento delle disponibilità. L’elenco delle strutture Aiop aderenti all’iniziativa: Nuova Villa Claudia, Tiberia Hospital (Asl Roma 1). Karol Wojtyla hospital e Nuova Itor (Asl Roma 2). Policlinico Di Liegro (Asl Roma 3). INI Grottaferrata, Villa Linda e Villa Dei Pini (Asl Roma 6). Nuova Santa Teresa (Asl di Viterbo). Open day anche presso la Asl di Rieti (ex Bosi) e la Asl di Latina (Ex Rossi Sud). Nella Asl di Frosinone open day baby (fascia 5-11 anni) presso Anagni, casa della salute di Ceccano, Pontecorvo e Atina.

Vaccinazioni pediatriche

Sono attive le prenotazioni sul portale regionale (https://prenotavaccino-covid.regione.lazio.it/main/home). Sui canali social di SaluteLazio le FAQ e il Video realizzati in collaborazione con l’ospedale Pediatrico Bambino Gesù. Nel Lazio superata quota 11,8 milioni di somministrazioni e di queste oltre 2,7 milioni sono dosi di richiamo raggiunto il 53% della popolazione over 12 anni. Raggiunto il 98% di adulti che ha ricevuto la doppia dose e l’91% degli over 12 sempre in doppia dose.

Vaccino antinfluenzale

Somministrate oltre 1 milioni e 195 mila dosi e già distribuiti oltre 1 milione 365 mila vaccini ai medici di medicina generale, ai pediatri e alle farmacie. Sono attivi nella campagna ad oggi 3.985 medici di medicina generale e 386 pediatri di libera scelta e circa 800 farmacie.

La situazione nelle Asl

Si è conclusa alla presenza dell’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato l’odierna videoconferenza della task-force regionale per il COVID-19 con i direttori generali delle Asl e Aziende ospedaliere, Policlinici universitari e l’ospedale Pediatrico Bambino Gesù.

Asl Roma 1: sono 3.001 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 2: sono 2.576 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 3: sono 623 i nuovi casi e 4 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 4: sono 625 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 5: sono 1.226 i nuovi casi e 3 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 6: sono 1.115 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Nelle province si registrano 2.930 nuovi casi:

Asl di Frosinone: sono 719 i nuovi casi e 3 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Latina: sono 1.238 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl di Rieti: sono 363 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Viterbo: sono 610 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h