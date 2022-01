Roma, borseggi in metro: la Polizia arresta un 39enne

Roma – Sono stati gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato Porta Pia, ad arrestare mercoledì scorso, un 39enne romeno responsabile di furto aggravato in concorso.

Impegnati da tempo nello svolgimento di servizi volti al contrasto del fenomeno dei borseggi sulle tratte metro, i poliziotti, sono riusciti a bloccare lo straniero e a restituire il portafoglio appena derubato ad una studentessa.

In particolare, è stato l’atteggiamento dell’uomo, in compagnia di un altro soggetto, – che in tutta fretta si stava dirigendo verso l’uscita della fermata metro “Bologna” – a far insospettire gli agenti, che hanno deciso di procedere ad un controllo.

E proprio durante questa fase, uno dei due si è allontanato mentre l’altro è stato fermato dai poliziotti. Dopo qualche minuto, è sopraggiunta sul posto la vittima che, accortasi di essere stata derubata, ha cercato di raggiungere i due borseggiatori, indicando l’uomo appena bloccato, quale responsabile del furto.

Perquisito, è stato trovato in possesso della somma di denaro, descritta minuziosamente nel taglio delle banconote mentre, il portafoglio, è stato recuperato con dentro i documenti della ragazza, sui binari della metro laddove i responsabili lo avevano appena gettato per disfarsene.

Accompagnato negli uffici di polizia, il 39enne, con precedenti di polizia, è stato arrestato e, dopo la convalida l’Autorità Giudiziaria ha disposto per lui il divieto di dimora nel comune di Roma.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

