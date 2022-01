Sydney Tennis Classic, Fognini – Bolelli sconfitti in finale

Si ferma in finale la corsa di Simone Bolelli e Fabio Fognini al “Sydney Tennis Classic”, torneo Atp 250 con un montepremi di 521.000 dollari che si conclude sul cemento dell’Olympic Park Tennis Center, uno dei due appuntamenti che precede gli Australian Open, prima prova stagionale dello Slam.

Il 36enne di Budrio, n.25 del ranking di specialità e il 34enne di Arma di Taggia, n.111 ATP in doppio, che tornavano a disputare una finale di doppio insieme dopo tre anni e mezzo, all’alba italiana nel match che assegnava il titolo sulla Ken Rosewall Arena hanno ceduto per 7-5 7-5, dopo un’ora e 40 di gioco, all’australiano John Peers, n.13 ATP del ranking di specialità, e allo slovacco Filip Polasek, n.9 ATP in doppio, terzi favoriti del seeding.

Dopo una prima frazione sul filo dell’equilibrio, ceduta a causa di un break incassato al 12esimo game dopo 50 minuti, decisa è stata la reazione degli azzurri. Bolelli e Fognini hanno subito strappato la battuta agli avversari e poi hanno ulteriormente allungato sul 5-2 togliendo il servizio a Polasek, tuttavia si sono inceppati proprio sul più bello.

Sul 40-0 in loro favore con Fabio alla battuta non sono infatti riusciti a chiudere (doppio fallo del ligure, volée poco “cattiva” del bolognese e due risposte vincenti di Peers), mancando quattro set-point di fila.

E’ proseguita la rottura prolungata della coppia italiana, raggiunta sul 5-5 dopo aver subito il secondo contro-break e poi sorpassata dai rivali. I quali sullo slancio hanno completato la loro rimonta, con una demi-volee vincente dello slovacco, il migliore in campo. Per Peers/Polasek è il secondo titolo insieme dopo quello vinto ad Indian Wells nella passata stagione: per il 33enne “aussie” di Melbourne è il 26esimo trofeo di doppio messo in bacheca in carriera, mentre è il successo numero 16 per il 36enne di Zvolen, lo scorso anno trionfatore agli Australian Open con il croato Ivan Dodig.

“Prima di tutto deve fare i complimenti a Peers e Polasek per questo loro successo e per il livello espresso durante il torneo – ha dichiarato Simone Bolelli durante la cerimonia di premiazione, parlando anche a nome del compagno – Per noi è stata una settimana nel complesso positiva, anche non è andata sinceramente come speravamo, in particolare in quel secondo set… Devo ringraziare Fabio per aver giocato con me qui a Sydney, l’organizzazione dell’evento e tutti gli spettatori che ci hanno sostenuto nel corso di queste giornate”. (federtennis.it)

(foto@DavidGray/Federtennis-Facebook)

Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sport

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport