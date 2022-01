Aumentano gli autobus ad Ardea, dal Comune 30mila euro per il Tpl: tutti i dettagli

Ardea – Dal Comune di Ardea 30mila euro per aumentare gli autobus in città. Sono stati raddoppiati i mezzi dedicati al trasporto scolastico per gli alunni di Ardea che frequentano le scuole superiori a Pomezia.

La scelta di aumentare le linee si è resa necessaria per fronteggiare l’emergenza pandemica e rispettare tutte le norme di sicurezza anti-Covid. I nuovi autobus, infatti, sono più grandi e permettono di usufruire dell’80 percento dei posti a disposizione.

La ditta che gestisce il servizio, contattata da ilfaroonline.it, ha spiegato che gli studenti, fino a poco tempo fa, avevano a disposizione pochi autobus per le entrate e le uscite a scuola ma con l’implementazione dei nuovi mezzi le corse sono raddoppiate e permetteranno ai ragazzi di entrare e uscire in orario dalle scuole superiori di Pomezia, tra cui Ipisa, Pascal, Picasso e Copernico.

L’aumento degli autobus, che collegheranno tutti i quartieri di Ardea (da Lido dei Pini, Colle Romito, Tor San Lorenzo, Nuova Florida fino a Castagnetta) fino alle scuole superiori di Pomezia, permetterà agli studenti di non creare assembramenti sui mezzi.

Una soluzione imprescindibile, vista l’emergenza Covid-19, che costa al Comune 770 euro al giorno, per un totale di 30mila euro che andranno alla ditta Lazio Mobilità Scarl, come riportato nella determina dirigenziale n.1908 del 15 novembre 2021.

Gli orari

Autobus per l’ingresso nelle scuole

Ore 6.30 dal Samoa (Linea 1) – 2 autobus

Ore 6.50 da Caronti (Linea 2)

Ore 8.15 dal Samoa (Linea 1)

Ore 8.30 da Caronti (Linea 2)

Autobus per l’uscita dalle scuole

Ore 12:50 Linea 1/2 (Giro completo unico bus)

Ore 13:50 Linea 1 e Linea 2 (due bus)

Ore 14:40 Linea 1 e Linea 2 (due bus)

Ore 15:30 Linea 1/2 (Giro Completo unico bus)

Ore 16:15 Linea 1/2 (Giro Completo unico bus)

Dal 1 Ottobre 2021, la linea 5 solo per la corsa delle 13:40 si ferma a raccogliere anche gli studenti della scuola media Virgilio di Ardea (14:10 circa), proseguendo per Viale Nuova Florida con deviazione per via Rieti, via Pavia, via Legnano, viale Nuova Florida e capolinea.

I percorsi

Ingresso scuole, Linea 1: Samoa – Colle Romito – Via delle Pinete – Nuova California – Delegazione comunale TSL – Viale San Lorenzo – Via Laurentina – Rotonda Idrica (Cervoni) – Bar Mancini – Nuova Florida – Pomezia.

Linea 2: Bivio Caronti – Via Laurentina – Castagnetta – Rio Verde (Bar Sgrò) – Museo Manzù – Ardea Rocca – Via Laurentina – Banditella(frutteria) – Rotonda Idrica (Cervoni) – Via Campo Selva – Via Campo Selva (angolo Largo Genova – Passerini) – Via Pratica di Mare (angolo via Trento) – Pomezia.

Uscita scuole, Linea 2 (giro corto): Pomezia (scuole tutte) – Torvaianica Alta – Via Campo Selva – Cervoni – Tor San Lorenzo (Nuova California) – Colle Romito – Samoa (Lido dei Pini)

Linea 1 (giro corto): Pomezia (scuole tutte) – Pontina – Castagnetta – Rio Verde – Nuova Florida (Tutte le Fermate): Ardea Rocca – Bar Mancini – Banditella

Linea 1/2 (Giro Completo Unico Bus): Pomezia (scuole tutte) – Pontina – Caronti – Castagnetta – Rio Verde – Viale Nuova Florida – Campo Selva – Rotonda Idrica (Cervoni) – Banditella – Bar Mancini – Ardea Rocca (ripartenza direzione Tor San Lorenzo) – Viale San Lorenzo – Nuova California – Delegazione comunale Tor San Lorenzo – Via Enea – Via delle Pinete – Colle Romito – Samoa (Lido dei Pini).

Gli autobus di Lazio Mobilità Scarl vanno ad aggiungersi a quelli del servizio extraurbano, gestito dal Cotral (clicca qui per vedere gli orari e i percorsi).

