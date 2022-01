Fioretto d’oro in Coppa del Mondo: l’Italia vince la prova a squadre

Parigi – La seconda giornata della Coppa del Mondo di fioretto maschile a Parigi ha regalato all’Italia un successo pesante nella prova a squadre.

La formazione azzurra composta dal vicecampione olimpico Daniele Garozzo insieme ad Alessio Foconi, reduce dal terzo posto di ieri nella prova individuale, Tommaso Marini e Guillaume Bianchi ha sbaragliato la concorrenza e, senza commettere passi falsi, è giunta fino alla vittoria finale.

Il percorso della squadra italiana, che partiva come testa di serie numero 5, è iniziato nel tabellone dei 16 con la vittoria ottenuta contro la Polonia 45-26, poi gli azzurri hanno superato il quartetto di Hong Kong del campione olimpico Ka Long Cheung col punteggio di 45-24, approdando così in semifinale, dove hanno avuto la meglio sulla formazione statunitense per 45-38. In finale l’Italia ha sfidato il team francese che a Tokyo 2020 ha conquistato l’oro a cinque cerchi, in un match a senso unico conquistato col punteggio di 45-20.

(foto@AugustoBizzi)

