Fiumicino, Poggio e Baccini: “Aprire nuovi hub per tamponi nelle Case della Salute”

Fiumicino – “Bene l’apertura del nuovo hub della Misericordia, ma a Fiumicino ci sono diverse strutture dela Asl, tra cui le case della salute: vorremmo proporre l’idea di accreditare anche queste come hub per i tamponi”. Lo affermano il vice presidente de consiglio comunale, Federica Poggio e il consigliere Mario Baccini, sostenendo le ragioni del territorio per una migliore copertura sanitaria e un utilizzo a pieno regime di tutti i presidi di Fiumicino.

Secondo Poggio e Baccini, l’apertura di nuovi hub nelle Case della Salute ridurrebbe le file e aumenterebbe i servizi sia per la Città di Fiumicino che per la regione Lazio. Inoltre, i consiglieri avanzano una seconda proposta: un corridoio preferenziale per i cittadini di Fiumicino nell’hub della Misericordia.

“Il nostro territorio – spiegano Poggio e Baccini – ha bisogno di qualunque intervento utile a favore della salute pubblica e l’inaugurazione de nuovo hub per i tamponi della Misericordia è stata un’azione fondamentale specie in questo periodo di recrudescenza pandemica”.

“Questo hub regionale è pronto a servire tutto il Lazio e noi siamo sicuri che sarà pienamente operativo per smaltire molte delle necessità che oggi intasano il sistema di prenotazione regionale però visto che si trova sul nostro territorio il sindaco dovrebbe interessarsi e dialogare con la ASL e la regione per riservare anche una piccola quota, un corridoio preferenziale ai cittadini di Fiumicino per servire meglio la città, soprattutto per i casi di anziani, persone fragili o malate che secondo le logiche regionali dovrebbero spostarsi anche su altre zone per eseguire i tamponi”.

