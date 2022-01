Green pass e mascherine anti-Covid, controlli a tappeto e multe da Ardea a Nettuno

Anzio – Proseguono i controlli da parte dei Carabinieri per il rispetto delle norme anti-Covid sul litorale da Ardea a Nettuno, anche alla luce delle nuove disposizioni entrate in vigore nei giorni sorsi.

Nei comuni di Anzio, Nettuno e Ardea, i Carabinieri della Compagnia di Anzio hanno identificato 49 persone e controllato 6 esercizi commerciali. Ad esito degli accertamenti sono scattate sanzioni per tre clienti di un bar sorpresi a consumare senza essere in possesso di Green Pass e il titolare per la mancata verifica della certificazione all’ingresso del locale degli avventori.

Multato anche un 47enne sorpreso sul lungomare degli Ardeatini a passeggiare senza indossare la prevista mascherina.

(Il Faro online)