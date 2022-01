Interruzione elettrica a Maccarese, il 18 gennaio chiuso l’asilo nido “L’isola che non c’è”

Fiumicino – Martedì 18 gennaio l’asilo nido comunale “L’isola che non c’è” di Via Campo Salino, 998, a Maccarese, rimarrà chiuso.

“La chiusura – si legge in una nota del Comune – si rende necessaria a causa dell’interruzione, dalle ore 8,30 alle ore 15,30, di energia elettrica nella zona dove è ubicata la scuola dovuta a lavori sugli impianti. L’asilo nido riprenderà la consueta attività educativa da mercoledì 19 gennaio.

