Maratona Maga Circe, Fiorello: “E’ confermata. In contatto con le istituzioni”

San Felice Circeo – L’organizzazione della Maratona Maga Circe, prevista il 6 febbraio, prosegue, monitorando costantemente la situazione. “Amici Runners, visto il periodo delicato, vogliamo mettervi al corrente degli ultimi sviluppi sulla gara – spiega il presidente di ‘In Corsa Libera’, Davide Fioriello – Ci stiamo muovendo e siamo costantemente in contatto sia con le amministrazioni comunali di Sabaudia e San Felice Circeo, sia con le autorità competenti ed abbiamo presentato agli organi preposti il piano di sicurezza che prevede il dettaglio delle azioni che si susseguiranno il giorno della gara, dall’arrivo alla ripartenza dei runners, con la messa in sicurezza degli atleti in primis e delle aree di svolgimento a garanzia del rispetto delle norme anti-Covid. La gara si attiene inoltre a tutti i protocolli della Fidal, con soluzioni ancora più stringenti messe in atto dalla nostra organizzazione”.

“La nostra volontà è pertanto fino alla fine, quella di attuarne lo svolgimento, comunicando che ad oggi la Maratona Maga Circe è confermata. La decisione ultima, spetterà però come sempre agli organi competenti al rilascio delle autorizzazioni definitive – dice Fioriello – Il momento non è certo dei migliori, ma ce la metteremo tutta perché vogliamo dimostrare che, nel rispetto della normativa vigente e dei vari protocolli, la manifestazione può essere svolta. Nei prossimi giorni sarà nostra cura mettervi al corrente sulle procedure studiate per scongiurare al minimo ogni tipologia di rischio a tutela vostra e nostra. Vi terremo in costante aggiornamento qualora ci fossero cambiamenti” conclude.

Il presidente di Fidal Lazio, Fabio Martelli, commenta: “In un periodo difficile, i comitati organizzatori continuano nel loro lavoro capillare per garantire sicurezza e manifestazioni. L’organizzazione della Maratona della Maga Circe, ormai diventata un evento di alto livello grazie al lavoro del presidente Fioriello, sta lavorando affinché l’evento possa svolgersi, in sicurezza e nel rispetto delle norme. Un grande in bocca a lupo a tutti, mai fermarsi”. (fidallazio.it)

(foto@4Go)

