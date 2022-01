Circeo, lavori alla rete fognaria: via Serena chiusa al traffico

San Felice Circeo – Sarà chiusa temporaneamente al traffico via Serena per il giorno 17 gennaio 2022 a partire dalle ore 08:30 e comunque fino al termine dei lavori per la realizzazione di allaccio alla pubblica fognatura da parte della Soc. “Acqualatina spa”.

Lo stabilisce una ordinanza del Sindaco Giuseppe Schiboni, in cui si legge che “Ritenuto necessario dover modificare temporaneamente la regolamentazione della circolazione stradale in Via Serena per il giorno 17/01/2022, a partire dalle ore 08:30 e comunque fino al termine dei lavori, con l’istituzione dell’interdizione temporanea al traffico veicolare, con esclusione dei mezzi di soccorso, dei residenti e dei mezzi d’opera della ditta esecutrice dei lavori;

si ordina dalle ore 08,30 e fino al termine dei lavori del giorno 17 gennaio 2022: l’istituzione temporanea del divieto di transito a tutti i veicoli, con esclusione dei mezzi disoccorso, dei residenti e dei mezzi d’opera della ditta esecutrice dei lavori, in Via Serena;

e si avverte che in caso di violazione di quanto con il presente provvedimento prescritto, si procederà ai sensi del D.Lgs 285/92 e s.i.m. per inosservanza delle norme sulla circolazione stradale”.

