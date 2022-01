Comitato Focene, Caroccia: “Un incontro verso il futuro”

Fiumicino – L ’assessore ai Lavori Pubblici Angelo Caroccia ha ricevuto oggi, 17 gennaio 20221 il Comitato Focene e il suo Presidente Emilio Sciesa: “Un incontro fruttuoso e ricco di stimoli – ha affermato l’assessore Angelo Caroccia – utile a capire lo stato d’animo dei cittadini e a ricevere validi suggerimenti sui prossimi progetti”.

Gli argomenti trattati sono stati trattato molteplici.

Lavori già realizzati ed in fase di realizzazione, che interesseranno il territorio di Focene e i suoi cittadini nei prossimi mesi:

• La tanto attesa Piazza di Focene – in fase progettuale a cura dell’ordine degli architetti.

• Il ripascimento della costa – in partenza su 4 punti nei prossimi giorni.

• La progettazione di risanamento idrogeologico – su viale di Focene e zona Mare Nostrum, completata nella prossima primavera – a seguire si terrà una gara di appalto per l’esecuzione dei lavori.

• I ponticelli che collegheranno la pista ciclabile al cuore di Focene, altezza via dei Polpi e via Consorzio Focense – in fase di gara con prossimo avvio lavori.

• Fibre ottiche – in fase di ultimazione – a cura di Tim e Unidata.

• Asfaltatura strade – sarà eseguita a fine lavori fibre ottiche ed allacci delle costruzioni in corso, ma comunque prima dell’estate 2022.

“La premessa – ha concluso Caroccia – è di un nuovo incontro tra due mesi per fare un punto della situazione in corso d’opera”