Covid e trasporto scolastico, Severini: “Situazione allo sbaraglio. Dov’è il protocollo da seguire?”

Fiumicino – “Un situazione allo sbaraglio, rimpalli di responsabilità in uno dei cardini fondamentali delle nostre scuole: le aziende del trasporto scolastico non sono in grado di fornire delle linee guida da seguire in caso di alunni positivi al Covid, che hanno viaggiato sul pullman. E’ quanto sta succedendo in questi ultimi giorni: se un alunno risulta positivo, gli assistenti al trasporto non hanno un protocollo da seguire e non sanno come gestire la situazione”. Così, in una nota stampa, Roberto Severini, Capogruppo della lista civica Crescere Insieme

“La cosa più assurda – spiega il Capogruppo – è che, in mancanza di risposte dall’Amministrazione, le ditte si ritrovano a mettere in atto una sorta di ‘autogestione’ delle segnalazioni di positività che arrivano dai genitori e dai presidi. E’ mai possibile cha ancora non si intervenga per tutelare gli alunni, le loro famiglie e tutto il personale addetto al trasporto scolastico?

Il Comune e la Asl sono completamente latitanti nella gestione di questa questione: gli assistenti al trasporto e le aziende incaricate continuano a mandare mail e sollecitazioni, ma non ricevono nemmeno una risposta. Urge un protocollo chiaro e linee guida ad hoc da seguire in casi come questi”.

“In un momento così critico,- conclude Severini – in cui i contagi sono costantemente in aumento e il virus sembra non fermarsi, soprattutto nelle scuole, spetta al Sindaco assumersi la responsabilità di risolvere questa grave mancanza. Ma bisogna farlo subito“.

