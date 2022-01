Fiumicino – Sono in fase di ultimazione i lavori della palestra all’interno della scuola I.C. Cristoforo Colombo di via dell’Ippocampo a Fiumicino, interventi che prevedono una ristrutturazione completa della struttura”. Lo dichiara, in una nota stampa, l’assessore ai Lavori Pubblici Angelo Caroccia.

“Nella palestra – spiega l’Assessore – si attuerà il rifacimento dell’impianto elettrico e la revisione completa di quello antincendio, il cappotto termico e la tamponatura delle finestre esposte a nord, verrà poi ammodernato il lastrico solare, dove si sono riscontrate infiltrazioni di acqua piovana, con una membrana bituminosa e bicomponente. La ristrutturazione verrà ultimata entro la fine di gennaio 2022″.

Foto 3 di 6











“Inoltre, nelle prossime settimane partiranno anche i lavori di sostituzione di tutti gli infissi, – conclude Caroccia – ormai datati, del plesso scolastico che verranno sostituiti con dei nuovi infissi ad 8 camere garantendo un miglioramento acustico e termico”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Fiumicino, clicca su questo link