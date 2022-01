Fiumicino, l’ira di FdI: “Terme di Matidia e Polo Turistico impegni non mantenuti”

Fiumicino – “Ingenti i fondi regionali stanziati, ma i lavori non sono mai partiti. L’Amministrazione di Fiumicino non valorizza un bene architettonico antico e prestigioso e Zingaretti tace. La riqualificazione e l’apertura al pubblico dell’area archeologica Terme di Matidia sono lettera morta, del Polo per la promozione turistica non c’è traccia”.

E’ quanto si legge in una nota a firma di Giancarlo Righini, consigliere regionale del Lazio di Fdi, Stefano Costa, capogruppo di Fdi al Comune di Fiumicino, e Federica Cerulli, presidente del Circolo Fdi “Leonardo da Vinci”, che aggiungono: “Attualmente l’area dove sorgono le significative emergenze archeologiche risalenti al 113 d.C. risulta inaccessibile, preda di rovi ed erbacce infestanti, come documentato nel video del sopralluogo effettuato da Stefano Costa, che più volte ha chiesto un Commissione specifica sulla questione, e da Federica Cerulli. E’ passato circa un anno delle parate di esponenti Pd locali”.

“Di realizzato solo una rete a maglie metalliche sul perimetro e due cancelletti di legno. Molto poco rispetto a agli annunci alla stampa che promettevano (nell’ambito dell’acquisizione dal comune di Fiumicino di alcuni beni regionali in disuso), un protocollo d’intesa tra vari enti per il progetto di valorizzazione del complesso archeologico e l’avvio dell’iter per creare in una di quelle strutture non utilizzate, un Centro Regionale per il Turismo di Fiumicino-Isola Sacra. Chiediamo al sindaco Montino di rimettere la delega al Turismo, a Fiumicino serve un assessore con competenze specifiche per realizzare un sistema turistico imprenditoriale che sappia rendere fruibile il patrimonio culturale e paesaggistico della città sempre trascurato da Comune e Regione”.

