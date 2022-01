Il sindaco di Gaeta è positivo al Covid: il suo messaggio sui social

Gaeta – Il sindaco di Gaeta, Cosmo Mitrano è positivo al Covid. E’ stato lo stesso primo cittadino a dare notizia di essere stato contagiato dal virus con un messaggio su Facebook.

“Ho il Covid- scrive Mitrano – ma sto bene. Avevo già programmato la giornata per ricevere la terza dose ma il virus, benchè in forma lieve, è arrivato prima.

Spero di uscirne fuori negativizzato entro pochissimi giorni. Un abbraccio (virtuale) a tutti”.

