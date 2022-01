Ladispoli, Bitti: “Dal Comune 193 mila euro per gli affitti

Ladispoli – “Uno sforzo importante per venire incontro alle famiglie in un momento particolarmente difficile anche per la ripresa dei contagi, escalation che sta creando seri problemi in diversi settori produttivi, in particolare a turismo e ristorazione”.

Le parole sono dell’assessore alle politiche sociali, Fiovo Bitti, che ha annunciato una nuova iniziativa dell’amministrazione comunale del sindaco Alessandro Grando per sostenere i nuclei familiari in difficoltà economica a causa della pandemia.

“Già prima di Natale, circa 1.300 famiglie di Ladispoli hanno beneficiato di buoni spesa per un totale di 230 mila euro da spendere entro gennaio. Entro la prossima settimana – prosegue l’assessore Bitti – verranno erogati i contributi straordinari per gli affitti. In questo caso, si tratta di oltre 193 mila euro. Hanno presentato domanda circa 290 nuclei familiari.

Le richieste sono state quasi tutte accolte, tranne una piccola percentuale, meno del 10% per carenze nella documentazione presentata, come, ad esempio, la mancata registrazione del contratto di affitto oppure l’assenza dell’Isee. L’importo medio è di poco superiore a 700 euro. Nei giorni scorsi, sono stati accreditati altri 280mila euro del fondo ordinario sui canoni di locazione. Presto le famiglie potranno presentare una nuova richiesta di sostegno”.

