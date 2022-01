Pomezia, vandalizzata la scuola primaria San Giovanni Bosco: prese di mira 5 aule

Pomezia – Sono in corso le verifiche dei danni provocati dal furto avvenuto nel weekend presso la scuola primaria San Giovanni Bosco di via Pier Crescenzi. Dai primi rilievi effettuati, risultano interessate cinque aule dell’intero istituto.

“Un atto grave – commenta il Sindaco Adriano Zuccalà – Confidiamo nelle indagini delle autorità competenti affinché vengano individuati i responsabili al più presto. Gli Uffici comunali sono già al lavoro per ripristinare le aule coinvolte”.

