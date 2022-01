Roma – I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Centro e quelli della Stazione Roma San Lorenzo in Lucina, con l’assistenza dei Carabinieri del Nas di Roma, hanno eseguito una serie di controlli in diversi esercizi pubblici del centro storico.

Ad esito delle attività i Carabinieri hanno sanzionato il titolare di un ristorante in zona Campo de’ Fiori e il titolare di un ristorante nel rione Colonna, il primo per un totale di 7.834 euro e il secondo per un totale di 2.000 euro, entrambi per carenze igienico sanitarie dei locali, segnalate alla competente A.S.L. e per omessa applicazione dei sistemi di autocontrollo.

Foto 3 di 3





Sequestrati 20 chili di alimenti di vario genere.

