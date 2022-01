Sanremo 2022, i Maneskin super ospiti della prima serata

Sanremo – A Sanremo 2022, i Maneskin saranno super-ospiti del Festival. Lo ha annunciato Amadeus, in collegamento con il Tg1 dal foyer del Teatro Ariston. Collegata da Los Angeles, anche la band vincitrice del Festival lo scorso anno con ‘Zitti e buoni’. Amadeus ha sottolineato che la prima serata del festival sarà “la serata Maneskin”, per celebrare i trionfi che la band ha inanellato quest’anno dopo la vittoria a Sanremo. I quattro ragazzi romani sono pronti a tornare dagli Usa per il festival. “Prontissimi, non vediamo l’ora”, ha detto Damiano David. “sarà bellissimo, sarà una grandissima emozione, perché è da lì che è iniziato tutto”, ha aggiunto Victoria De Angelis. (fonte Adnkronos)