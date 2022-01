Sfida a Berlino per la rivincita: Kranz attende Jacobs sui 60 metri

Sarà una gara dalle emozioni intense per Jacobs quella che svolgerà come esordio alla stagione invernale, al Meeting di Berlino, dopo i successi dorati delle Olimpiadi di Pechino.

Ad attenderlo nei 60 metri, distanza regina nell’indoor dell’atletica, ci sarà Kevin Kranz. Quest’ultimo perse a Torun proprio a favore di Marcell che vinse la medaglia d’oro continentale (leggi qui). Il tedesco conferma la presenza, attendendo evidentemente l’azzurro in pista, per la rivincita. Mancano poche settimane al via della stagione invernale per l’atletica, quella che aprirà all’anno 2022 dei Mondiali negli Stati Uniti. Il 4 febbraio Marcell è atteso anche dai sogni più grandi e il suo è quello di vincere il titolo iridato.

(foto@Colombo/Fidal)

