Figura, l’Italpattinaggio alle Olimpiadi Invernali con nove atleti

Scelti gli azzurri per Pechino 2022. A conclusione degli ottimi Campionati Europei di Tallinn terminati con due medaglie, la Nazionale italiana di pattinaggio di figura si proietta verso i Giochi Olimpici Invernali che prenderanno il via il 4 febbraio. Con gli slot olimpici già definiti negli scorsi mesi sulla base dei risultati del Mondiale 2021 e degli eventi di qualificazione olimpica, l’Italia si presenterà in Cina con un contingente di nove atleti.

Questi i convocati: Daniel Grassl (Fiamme Oro), Matteo Rizzo (Fiamme Azzurre), Lara Naki Gutmann (Fiamme Oro), Guignard-Fabbri (Fiamme Azzurre), Della Monica-Guarise (Fiamme Oro) e Ghilardi-Ambrosini (IceLab).

La Nazionale tricolore sarà impegnata con due pattinatori nella gara maschile, con una coppia nella danza e due tra le coppie di artistico, oltre a prendere parte al Team Event.

(foto@DiegoBarbieri)

