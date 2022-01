Fiumicino, ecco i lavori stradali che… distruggono le strade

Fiumicino – “Ci sono alcune zone del comune dove troviamo massima attenzione, tipo via Torre Clementina, altre strade vengono abbandonate a se stesse, seppur molto utilizzate dalla popolazione all’interno del circuito viario cittadino. Un esempio è via Antonio Vellere, ormai costellata di buche e avvallamenti”. La segnalazione è del capogruppo di Forza Italia, Alessio Coronas, che ha raccolto le lamentele dei cittadini.

“Una strada – continua Coronas – peraltro asfaltata anche con i soldi dei cittadini, che in passato si sono autotassati pur di sistemare l’arteria. Ora però accade che la pubblica amministrazione non ne curi la manutenzione e, soprattutto, che chi fa i lavori stradali per la posa in opera di qualche servizio, si dimentichi di ripristinare il manto stradale com’era, lasciando veri e propri pericolosi crateri.

A chi spetta controllare i lavori? A chi la manutenzione ordinaria? Sarà mia cura – conclude Coronas – presentare un’interrogazione comunale al riguardo, perché i cittadini non devono essere lasciati soli. L’area va ripristinata e messa in sicurezza”.

