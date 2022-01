Focolaio di Covid-19 nel Municipio X: positivi Falconi e due assessori

Ostia – Il picco dei contagi di Covid-19 non ha risparmiato neppure il Palazzo del Governatorato di Ostia, sede principale del Municipio X. Il presidente Mario Falconi e gli assessori Valentina Prodon e Giuseppe Sesa sono infatti risultati positivi al coronavirus, e da qualche giorno sono costretti a casa.

“La prima a prenderlo è stata Prodon“, spiega Falconi a ilfaroonline.it. “Poi venerdì scorso è toccato a me, e il giorno dopo a Sesa”.

“Sinceramente – dice il minisindaco, che come i suoi colleghi non presenta sintomi gravi – spero di negativizzarmi entro la fine di questa settimana e di poter tornare alla normale attività amministrativa”.

Logicamente, Falconi ha dovuto sospendere anche la sua attività di medico: “Per me che faccio mille cose – confessa -, la quarantena è davvero una noia“.

Al momento, Falconi, Prodon e Sesa sono gli unici membri della giunta municipale ad essere positivi al Covid-19. Alcuni sono ancora in fase di accertamento, mentre altri sono già risultati – fortunatamente – negativi.

