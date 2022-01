Ladispoli, Grando: “Conclusi i lavori di riqualificazione del parco di via Ancona”

Ladispoli – “I lavori di riqualificazione del parco giochi di via Ancona sono finalmente giunti al termine. Vista la sua posizione centrale questo luogo, che già in passato era stato oggetto di interventi di messa in sicurezza grazie alla collaborazione dell’associazione Nuova Luce e di alcuni nostri concittadini, è uno dei più frequentati dai bambini e dalle famiglie di Ladispoli” – a parlare è il sindaco di Ladispoli, Alessandro Grando.

“I lavori appena conclusi hanno riguardato la sostituzione di tutte le attrezzature gioco e la realizzazione di una pavimentazione in gomma anti-trauma ricca di elementi 3D, come quella del parco giochi di Piazza Domitilla.

Vista la difficile situazione sanitaria che stiamo attraversando rimanderemo la cerimonia ufficiale di apertura ad un momento più favorevole.

Il parco sarà comunque fruibile a partire da giovedì 20 gennaio.

Ringrazio l’Assessore Veronica De Santis e l’Ufficio Manutenzioni che hanno seguito da vicino la realizzazione di questo importante progetto.

Nel programma della nostra coalizione avevamo annunciato una serie di interventi per la riqualificazione delle aree verdi, per troppo tempo dimenticate e lasciate nel degrado. Abbiamo mantenuto fede agli impegni presi, restituendo alle famiglie di Ladispoli dei parchi gioco riqualificati e sicuri in tutte le zone della città”.

