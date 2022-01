Maccarese, la Commissione Ambiente al cantiere sull’argine dell’Arrone

Fiumicino – “Si è svolta questa mattina una Commissione Ambiente itinerante a Maccarese, dove sono in corso i lavori di messa in sicurezza dell’argine da parte della Regione, presente sul posto con uno dei suoi tecnici”. Lo fa sapere, in una nota, la Presidente della Commissione Ambiente Paola Magionesi.

“Gli interventi – aggiunge –, attesi da moltissimo tempo, interesseranno circa un chilometro e mezzo di sponde, dal ponte alle molette, e dureranno all’incirca due mesi, tempo permettendo. La Commissione si è poi spostata a Fregene, al parco di via Maiori, dove è in corso la sostituzione e messa in sicurezza di tutti i giochi e il ripristino dell’impianto idraulico”.

