Roma: la Polizia Locale in festa celebra San Sebastiano, il patrono dei vigili urbani

Roma – Ricorre oggi la festa di San Sebastiano, martire, patrono delle Polizie Locali d’Italia. Nella Capitale le celebrazioni hanno avuto inizio alle ore 09.30, con l’omaggio della Polizia Locale di Roma al proprio Santo protettore attraverso la cerimonia solenne dell’ “Alzabandiera”, svoltasi presso il Comando Generale, alla presenza della Banda Musicale in uniforme storica che ha eseguito l’Inno Nazionale. A seguire, alle ore 11.00, il Cappellano del Corpo, Padre Massimo Cocci, ha celebrato la Santa Messa nella suggestiva cornice della basilica di San Sebastiano fuori le Mura, alla presenza dei rappresentanti del Corpo e delle Istituzioni.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Roma Città Metropolitana

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con le notizie dall’Italia e dal mondo, clicca su questo link