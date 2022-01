Rossi: “Correrò il Campionato Mondiale Fanatec GT su una splendida audi”

Lo aveva detto Valentino Rossi. E’ un pilota e resterà tale, anche se è sceso per sempre dai bolidi della MotoGp. E allora ecco l’annuncio che fa gioire tutti i suoi tifosi, dopo il ritiro ufficiale a fine stagione dalla competizione mondiale del motociclismo.

Arriva da Twitter ed è lo stesso Valentino a scriverlo: “Sono molto felice di annunciare che il prossimo anno correrò per il Team WRT nella sfida mondiale Fanatec GT con un'Audi R8 LMS”. Si era già cimentato in passato nelle gare automobilistiche e Rossi ci riprova in un circuito fatto di 10 gare e correrà, come lui stesso dice, a Misano, a Imola e anche nella 24 ore di Terme: “Grazie a Vincent Vosse e ad Audi per questa grande opportunità”. Conclude il messaggi pieno di gioia.

I’m very happy to announce that next year I will race for the team WRT in the Fanatec GT world challenge with a Audi R8 LMS.will be 10 races.I will race(among the others)in Imola,Misano and in the 24hours of Spa.

Thanks to Vincent Vosse and to Audi for this great opportunity😍 pic.twitter.com/6SsSXpnFai

— Valentino Rossi (@ValeYellow46) January 13, 2022