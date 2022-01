Santa Marinella, si barrica in casa e minaccia il suicidio: paura in via Giusti

Santa Marinella – Momenti di paura a Santa Marinella, dove sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Civitavecchia per un delicatissimo intervento. Gli uomini della Bonifazi, infatti, sono giunti in via Giusti per un tentato suicidio. Una giovane donna si era barricata in casa e minacciava di togliersi la vita. Ma la situazione si è risolta al meglio: la giovane ha infatti aperto la porta permettendo ai soccorritori di entrare in casa e ha desistito dall’idea di suicidarsi.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Santa Marinella

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Santa Marinella, clicca su questo link