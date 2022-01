Ostia – I cittadini di Stagni di Ostia, attraverso il Comitato di Quartiere, chiedono più attenzione al presidente del X Municipio Falconi e gli inviano una lettera con un elenco di criticità sulle quali porre attenzione

Un nota ben articolata che non lascia da parte nessuna della maggiori criticità del quartiere, dalla viabilità alla sicurezza, compone l’elenco dettagliato in ogni sua parte, quasi a lasciar intendere che non c’è più la volontà di attendere soluzioni importanti per la qualità della vita dei residenti.

La missiva inizia sottolineando la necessità di migliorare la sicurezza della viabilità, tanto per il transito automobilistico che per quello ciclopedonale, nel tratto stradale che interessa via Agostino Chigi dove mancano marciapiedi, illuminazione e segnaletica, nonostante sia un passaggio, da considerare principale, verso Ostia Antica e verso lo svincolo per la via del Mare.

Secondo il Comitato anche le vie adiacenti, che insistono nel quartiere di Stagni, necessitano di manutenzione, per problemi con l’illuminazione pubblica, la pulizia delle caditoie e soprattutto la raccolta delle acque bianche stradali, oggi presente solo a via Bazzini.

Insomma una lettera carica di segnalazioni e proposte, partendo da quanto già detto per arrivare alla bonifica dei rifiuti abbandonati, alle destinazioni e alla manutenzione di aree verdi, ad evitare occupazioni e incendi. Una vera e propria richiesta di aiuto, un grido d’allarme in piena regola di un quadrante che da sempre vive anche con la spada di Damocle del rischio allagamento.

Il Comitato, ci fa sapere, auspica un confronto diretto, aperto e partecipativo con l’Amministrazione municipale che faccia sentire la propria voce soprattutto verso l’Assemblea Capitolina che ha una competenza più diretta per certe tematiche.

