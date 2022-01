Teste di Lepre: lavori al ponticello di via Milanesi e in arrivo nuovi lampioni a energia solare

Fiumicino – “Continua l’opera dell’Assessorato ai Lavori Pubblici per la messa in sicurezza anche delle arterie meno trafficate ma comunque molto importanti per la realtà locale”. A parlare è l’assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Fiumicino, Angelo Caroccia, che in una nota spiega: “Dopo gli incontri fatti con i cittadini del comprensorio e con la vicepresidente della Proloco di Testa di Lepre, dove si è discusso della progettazione di alcuni interventi da realizzare nella zona, nelle prossime settimane si interverrà con le squadre dei Lavori Pubblici anche sul ponticello incidentato situato in via Milanesi”.

“Sempre in accordo con la vicepresidente, nel prossimo piano di illuminazione pubblica, saranno ampliate le zone con nuovi pali ad energia solare così come già fatto nei mesi scorsi in via Pedroli. In programma anche un incontro con l’Arsial per discutere della messa a regime dell’acquedotto realizzato negli anni scorsi, e mai messo in esercizio da Acea Ato 2, perché mai ceduto da Arsial”.

