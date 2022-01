Delfini a largo di Lavinio e Anzio: affascinante spettacolo – VIDEO

Anzio – Incontrare delfini sulla costa compresa tra il Golfo di Gaeta e quello di Lavinio Anzio non è una cosa inusuale, per quanto resta però fantastico imbattersi nei mammiferi.

I tursiopi sono estremamente sociali e giocosi e assistere alle evoluzioni è uno spettacolo affascinante.

E’ successo ieri lungo le coste di Lavinio e Anzio che un gruppo di delfini hanno fatto capolino vicino a un’imbarcazione lasciando l’equipaggio conquistato dallo spettacolo. Ma non tanto da non immortalarne i volteggi e i giochi in acqua.

