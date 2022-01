Dispersi sul promontorio del Circeo: 3 ragazzi portati in salvo dall’elicottero dei pompieri

Nel primo pomeriggio di oggi i Vigili del fuoco sono intervenuti sul promontorio del Circeo per recuperare tre ragazzi in difficoltà.

Sul posto immediatamente la squadra VVF di Terracina, i carabinieri forestali e 118.

I tre ragazzi, non feriti, avevano perso l’orientamento ed hanno subito dato l’allarme al Nue112.

Successivamente venivano recuperati dal Drago vf 140, partito dal reparto volo vf di Ciampino, e portati in zona sicura per poi essere identificati e visitati dal personale sanitario a scopo precauzionale. Intervento terminato intorno alle 15 di oggi.

