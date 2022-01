Fiumicino, quel presepe nascosto che culla la voglia di vivere

Fiumicino – E’ passato inosservato nel periodo delle festività, anche perché era “nascosto” nel giardino della sua dimora, ma il presepe realizzato da Mariuccio, alla sua veneranda età di 85 anni, meritava maggior lustro. E allora, anche se è passato un po’ di tempo, ci pensiamo noi del Faro online a farlo.

Una composizione fatta con ferro, sacchi di iuta e cemento, un vero e proprio presepe in muratura, abbellito da personaggi e spaccati di vita metropolitana. Un presepe moderno, se vogliamo, con la grotta sistemata vicino a palazzi e case.

Ma al di là del valore “artistico” dell’opera, è il sottinteso di vita che va raccontato. Mariuccio vive da solo, ha problemi seri di deambulazione ed ha subìto incidenti ed interventi. E’ un simpatico signore che ha deciso nella sua semplicità, di vivere la vita fino in fondo. Azionando cervello e cuore, più che gambe e braccia (anche se non si ferma mai…).

E allora negli anni passati ha scelto di colmare la lacuna della mancata licenza media (leggi qui) , poi il diploma liceale (leggi qui). E adesso la realizzazione di un bel presepe che va al di là della carta crespa e un finto ruscello con una striscia di cartoncino blu. Mariuccio si è rimesso in gioco ancora una volta, per realizzare qualcosa con cui vivere le feste con una sua creazione; una realizzazione che, anche con un semplice sguardo, in qualche modo fa compagnia. Perché creare, dare sfogo alla fantasia e mettersi in gioco è e rimane la maniera migliore di vivere. A qualunque età.

