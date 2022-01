Gestione dei rifiuti, nasce “Ardea si differenzia”: per il corretto conferimento

Ardea – Al fine di rendere i cittadini più informati ed aggiornati sul sistema di raccolta differenziata del comune di Ardea è stata appena creata una nuova pagina Facebook “Ardea si differenzia”, gestita da Igiene Urbana Evolution e Blu Work, in cui saranno pubblicati aggiornamenti e consigli sulle raccolta differenziata, in aggiunta al sito istituzionale.

Attraverso questo strumento sarà più facile veicolare ai cittadini le informazioni, in modo tempestivo ed impattante, comunicando quello che l’Amministrazione sta facendo nell’ambito della raccolta differenziata.

“Si tratta di una pagina in cui i cittadini troveranno importanti spunti per essere costantemente informati – ha commentato il sindaco Mario Savarese -, per migliorare sempre di più la raccolta differenziata ad Ardea. Un altro importante tassello che si aggiunge alla campagna di comunicazione in atto da diversi mesi per il corretto conferimento. Questa pagina viene pubblicata a pochi giorni dall’inizio della distribuzione dei mastelli intelligenti che la ditta metterà a disposizione dei cittadini e che ci porterà verso la tariffazione puntuale”.

“Aumentare la comunicazione verso i cittadini è fondamentale se vogliamo migliorare le nostre percentuali di raccolta differenziata – ha aggiunto l’Assessore Alessandro Possidoni -. Ringrazio la ditta per aver costruito questa pagina Facebook ‘Ardea si differenzia’ e sono sicuro che vedremo presto dei risultati oggettivi e misurabili. Dobbiamo sfruttare tutte le modalità che la tecnologia ci mette a disposizione e proprio per questo a breve verrà attivata anche una App, semplice ed innovativa, che ci aiuterà a capire come differenziare i nostri rifiuti e permetterà di geolocalizzare, per esempio, la farmacia a noi più vicina per la raccolta dei farmaci”.

