Il Papa incontra i lavoratori di Air Italy: “Auspico una soluzione positiva e il rispetto dei diritti”

Città del Vaticano – Oggi una delegazione di lavoratori di Air Italy a rischio licenziamento (leggi qui) ha preso parte all’Udienza Generale del mercoledì di Papa Francesco (leggi qui). Il Pontefice, al termine dell’udienza, ha rivolto loro un particolare saluto: “Auspico che la loro situazione lavorativa possa trovare una positiva soluzione, nel rispetto dei diritti di tutti, specialmente delle famiglie. È importante custodire i diritti lavorativi di tutti”. Nel primo pomeriggio, si terrà una nuova manifestazione presso la sede del Mise per chiedere il ritiro dei licenziamenti ed un intervento legislativo da emanare d’urgenza per prorogare sino al 31 dicembre la Cigs.

