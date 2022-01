“Inferno”, in migliaia alla mostra: nel weekend Scuderie del Quirinale aperte fino a tarda sera

Roma – Grande successo per la mostra “Inferno”, con oltre 120.000 visitatori ad oggi. Per questo motivo, allo scopo di soddisfare la crescente richiesta di visita da parte del pubblico e di garantire il rispetto delle norme anti covid in vigore, nei giorni di venerdì 21 e sabato 22 gennaio 2022 le Scuderie del Quirinale prolungano il proprio orario di apertura fino alle 22.00. Prorogata fino al 23 gennaio 2022, l’esposizione – ideata da Jean Clair e curata da Jean Clair e Laura Bossi – presenta oltre duecento opere di valore storico-artistico assoluto, volte a rendere omaggio al Sommo Poeta in occasione del settimo centenario della sua morte.

