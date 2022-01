Italian Sportrait Awards: Marcell Jacobs e Irma Testa tra i candidati al premio 2022

Roma – Già 10 gli anni del premio annuale che omaggia i campioni italiani e i loro successi nel mondo. l’Italian Sportrait Awards si veste dell’anno 2022 e della stagione vincente dell’Italia nel 2021 per puntare ad altri podi e eventi importanti.

Sono state presentate le nuove nomination odierne, che vedono gareggiare tra le varie categorie partecipanti gli azzurri gloriosi olimpici, paralimpici, mondiali ed europei. Una sfilata di stelle, come la stella in cima al trofeo bronzeo che andrà ai migliori. Scelti da una prestigiosa giuria e che saranno portati alla vittoria dalle persone che li hanno seguiti e acclamati. Si può votare sul sito del premio www.italiansportraitawards.it e lasciare la propria preferenza fino al 22 febbraio.

Il premio è organizzato dalla Confsport Italia ASDR e presieduta da Paolo Borroni che dal 2012 porta avanti emozioni e campioni sui palchi per premiare chi dona medaglie importanti all’Italia. Dagli affermati azzurri, uomini e donne e team, fino ai giovani e a chi un giorni percorrerà le tappe dei grandi. Il premio segue passo passo i talenti azzurri per premiare sacrificio e successo. I nomi dei vincitori saranno svelati in diretta streaming su Oasport/Sport2Utvm, insieme al presidente Borroni e il consigliere nazionale della Federnuoto Cristina Chiuso. E’ patrocinato dal Parlamento Europeo e ha il sostegno di diverse Federazioni Nazionali Sportive e dai Gruppi Sportivi Militari e Civili. Nei giurati spiccano i nomi dei giornalisti Paolo De Laurentiis del Corriere dello Sport, Enrico Spada di OASport e l’attrice Roberta Mattei.

Di seguito le categorie in gara

Top Uomini: Marcell Jacobs, Gianmarco Tamberi, Matteo Berrettini, Gregorio Paltrinieri, Filippo Ganna

Top Donne: Vanessa Ferrari, Antonella Palmisano, Paola Egonu, Sofia Goggia, Bebe Vio

Rivelazione Uomini: Massimo Stano, Manfredi Rizza, Nicola Bartolini, Luigi Busà, Niccolò Martinenghi

Rivelazione Donne: Maria Centracchio, Giorgia Bordignon, Irma Testa, Lucilla Boari, Viviana Bottaro

Giovani Uomini: Jannik Sinner, Vito Dell’Aquila, Federico Burdisso, Thomas Ceccon, Alessandro Michieletto

Giovani Donne: Benedetta Pilato, Ambra Sabatini, Carlotta Gilli, Larissa Iapichino, Gaia Guiducci

Team Top Uomini: Staffetta 4×100 atletica, quartetto olimpico ciclismo, Nazionale Pallavolo Maschile, Nazionale Calcio, Staffetta 4×100 stile libero nuoto

Team Top Donne: Nazionale Pallavolo, Valentina Rodini – Federica Cesarini, Nazionale Ritmica, Nazionale Fioretto – Scherma, Nazionale Softball

Anche nel 2022 non vi è alcuna differenziazione tra atleti normodotati e con disabilità, come è nella mentalità del premio: “Agli Italian Sportrait Awards si gareggia tutti insieme”, afferma Cristina Chiuso. E’ previsto anche un premio speciale che quest’anno è riservato alla figura dell’allenatore. Sono in lizza tra cui spicca il nome di Paolo Camossi, coach di Jacobs (gli altri nomi sono sul sito della manifestazione).

(foto@ItaliaTeam/Facebook)

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sport

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport