Ladispoli, il parco giochi di piazza Matteotti riapre al pubblico

Ladispoli – Il parco giochi di piazza Matteotti è di nuovo aperto al pubblico, con uno spazio interamente riqualificato destinato ai bambini e alle famiglie. A darne l’annuncio il sindaco Alessandro Grando il quale ha spiegato che, dopo le aree giochi riqualificate nei mesi scorsi, a partire da piazza Domitilla passando per il parco giochi inclusivo nel centro cittadino, i bambini di Ladispoli potranno avere a loro disposizione un nuovo luogo dove potersi divertire in tutta sicurezza, con attrezzature da gioco completamente rinnovate.

“Poiché le dimensione dell’area lo permettevano – ha proseguito Grando – abbiamo deciso di suddividere gli spazi di piazza Matteotti in modo da incontrare sia le esigenze dei bambini che dei nostri amici a quattro zampe, ai quali abbiamo riservato un’area dedicata.

Uno dei problemi di questo luogo era infatti quello dell’uso promiscuo che ne veniva fatto da parte dei possessori di cani e delle famiglie. Da giovedì 20 gennaio, inoltre, sarà aperto il nuovo parco giochi di via Ancona i cui lavori, appena conclusi, hanno visto la sostituzione di tutte le attrezzature da gioco e la realizzazione di una pavimentazione in gomma anti-trauma ricca di elementi 3D, come quella del parco giochi di Piazza Domitilla.

Ringrazio l’Assessore ai lavori pubblici Veronica De Santis e l’Ufficio Manutenzioni per l’impegno profuso nella realizzazione di questi progetti.

Ora che questi interventi sono stati ultimati potremo concentrarci sulle restanti aree verdi della nostra città. La riqualificazione dei parchi pubblici continuerà ad essere una priorità della mia amministrazione”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Ladispoli

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Ladispoli, clicca su questo link