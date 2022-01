Previsioni meteo Italia

SITUAZIONE. La prima parte della nuova settimana prosegue con poche novità, caratterizzata dal dominio dell’anticiclone, vasto e robusto sugli stati centro-occidentali del Continente, in grado di abbracciare anche l’Italia. Sulle nostre regioni il tempo è in gran parte stabile, ma si devono fare i conti con le nebbie che sono sempre presenti su tratti della Val Padana e delle zone interne del Centro Italia, anche se tendenti a diradarsi nelle ore diurne. Da mercoledì invece andremo incontro ad un cambiamento più significativo: dal Nord Europa un fronte irromperà con maggior decisione e sarà preceduto da un richiamo di correnti meridionali umide che determineranno un graduale peggioramento dapprima sulle regioni del medio alto Tirreno con il ritorno di alcune piogge, poi anche sulle Alpi confinali, dove giungerà qualche fiocco di neve. Tra giovedì e venerdì il fronte scivolerà verso il Centro-Sud, sospinto da aria fredda di origine artica, distribuendo piogge sparse e nevicate anche a quote basse.

METEO MERCOLEDÌ 19 GENNAIO. Tempo inizialmente stabile e in larga parte soleggiato, ma spesso nebbioso in Val Padana. In serata inizia a peggiorare su Levante Ligure, Toscana e Lazio con qualche debole pioggia in arrivo, nubi in aumento anche n Sardegna ma senza fenomeni. Aumentano le nubi anche sulle Alpi occidentali con deboli nevicate sulle zone di confine oltre i 1000m, nuvoloso tra Lombardia orientale e Triveneto per nubi basse provocate dal sollevamento delle nebbie. Si intensifica la nuvolosità in Sicilia, senza fenomeni di rilievo. Temperature in lieve diminuzione. Ventilazione debole, tendente a disporsi da sudovest su Mar Ligure e alto Tirreno.

Evoluzione meteo Lazio

MERCOLEDI’: cambio della circolazione in quota, che si disporrà dai quadranti occidentali; pertanto la giornata sarà caratterizzata da un graduale aumento delle nubi entro sera con possibili locali deboli precipitazioni sulla Toscana in serata. Ancora locali foschie o banchi di nebbia a valle, tra notte e mattino. Temperature massime in calo, lo stesso le minime in ulteriore lieve calo, con valori all’alba prossimi a 0/-3°C nelle valli interne e fondovalle appenninici; locali gelate. Venti in rotazione dai quadranti occidentali, a tratti moderati lungo le coste. Mare poco mosso.

Commento del previsore Lazio

L’alta pressione ha ormai inglobato la nostra Penisola, determinando una fase di tempo stabile e asciutto fino a mercoledì 19 gennaio. Ritroveremo quindi cieli in prevalenza sereni, salvo la formazione di nubi basse e nebbie nella vallate e pianure interne, ma anche sulle coste centro-settentrionali della Toscana, in parziale diradamento diurno. Temporaneo aumento delle nubi tra 19 e 20 gennaio, con tratti di precipitazioni in prevalenza deboli. Molto probabile l’arrivo di correnti decisamente fredde tra 21 e 23 gennaio, risulteranno prevalentemente secche con al più qualche fiocco di neve collinare durante il 21 gennaio a ridosso dell’Appennino umbro-marchigiano.<

(Fonte 3B Meteo)