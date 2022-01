Rapina, estorsione e minacce di morte a giovani di Latina: arrestato un 29enne

Latina – I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Latina, all’esito di articolata attività di indagine, su disposizione dei Sostituti Procuratore Antonio Sgarrella e Martina Taglione, che dirigono l’indagine, coordinata dal Procuratore della Repubblica Giuseppe De Falco, hanno tratto in arresto 29enne di Latina, già noto alle forze dell’ordine, già detenuto presso la Casa Circondariale di Viterbo per altri reati, accusato dei reati di rapina ed estorsione.

Nello specifico le investigazioni hanno permesso di accertare che l’odierno arrestato avrebbe rapinato, armato di un coltello, un ventenne di Latina, strappandogli la catenina che portava al collo e colpendolo ripetutamente con diversi pugni al volto, minacciandolo di ulteriori ripercussioni nel caso in cui questi avesse riferito a qualcuno dei fatti.

Inoltre l’odierno arrestato è altresì accusato di una estorsione continuata nei confronti di altri due giovani locali che, sotto minaccia, anche di morte, oltre che a seguito di lesioni e percosse, si sono visti costretti a consegnare all’uomo oltre 600 euro ed uno stereo, a causa di un asserito debito con un avvocato, che lo avrebbe dovuto difendere a seguito di una ulteriore denuncia che lo stesso avrebbe ricevuto per reati simili.

Le investigazioni dei militari dell’Arma, coordinati dalla locale Procura della Repubblica, hanno permesso di venire a conoscenza di tutte le condotte delittuose poste in essere dall’arrestato che hanno consentito dapprima di interrompere questa spirale di minacce e violenza, e finalmente di donare nuovamente serenità alle vittime.

L’attenzione del Comando Compagnia Carabinieri di Latina rimane alta e costante sull’intero territorio di competenza al fine di fornire una risposta concreta ed incisiva alle legittime pretese di ordine e sicurezza pubblica avanzate dai cittadini.

Continueranno con assiduità i servizi di prevenzione e contrasto svolti dall’Arma dei Carabinieri, affiancando alla capillare perlustrazione del territorio una continua e attività info-investigativa, contattando commercianti e cittadini al fine di acquisire quante più notizie utili per prevenire il ripetersi dei reati ed assicurare alla giustizia gli autori di quelli già perpetrati, è difatti fondamentale la collaborazione di tutti, non solo degli addetti ai lavori, ma anche e soprattutto della cittadinanza la quale è invitata a segnalare al numero di emergenza 112 qualsiasi situazione dubbia di cui venga a conoscenza.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

