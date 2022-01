Recensione del libro “Cattivi Amici” di Gilly Macmillan

Avvincente, diretto, commovente… con “Cattivi Amici” Gilly Macmillan è riuscita a mantenere alta la tensione in una storia verosimile, non facile da raccontare. “Cattivi amici” è un romanzo che ci fa riflettere sull’amicizia e su tanti altri temi molto attuali, come l’immigrazione, l’integrazione sociale, il bullismo, la malattia. Un thriller che è stato per me una piacevole scoperta, anche non avendo letto altri libri della stessa autrice prima d’ora.

Noah Sadler è un adolescente malato di cancro che trascorre le sue giornate a scuola e i pomeriggi con il suo migliore amico Abdi Mahad. I due amici sono inseparabili. Per questo motivo quando il corpo di Noah viene trovato in un canale di Bristol, il silenzio di Abdi è inspiegabile. Perché non parla?

Ad occuparsi del caso è il detective Jim Clemo, appena tornato in servizio dopo un congedo forzato. La morte di Noah fa diventare Abdi il principale sospettato, ma ben presto, quello che sembrava un gioco tra ragazzi finito male si trasforma in un dibattito che accende il dibattito pubblico: Noah è inglese, Abdi un rifugiato somalo. La tensione sociale, la paura e la rabbia cieca degenerano velocemente a Bristol, mentre le due famiglie combattono per ottenere una risposta.

Con un intreccio narrativo in cui si mescolano ricordi dei protagonisti, e-mail, articoli di giornale e post di blog, Macmillan è riuscita a ad esplorare profondamente le relazione umane e i legami tra le famiglie protagoniste, senza mai allentare la tensione. Un crescendo di suspense che spinge a leggere fino all’ultima riga per capire cosa si cela dietro la prematura scomparsa si Noah.

Chi è Gilly Macmillan

Gilly Macmillan è cresciuta a Swindon in Inghilterra ed ha trascorso la sua adolescenza nel Nord della California. Vive a lavora a Bristol con il marito e tre figli. “9 giorni”, il suo romanzo d’esordio, è stato un successo internazionale, a cui sono seguiti “La ragazza perfetta” e “Una cattiva baby-sitter”. “Cattivi amici” è stato ai primi posti delle classifiche inglesi e italiane

Le luci del Faro: 4 luci accese