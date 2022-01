Sanremo 2022, sarà Laura Pausini l’ospite della seconda serata

Sanremo – Laura Pausini sarà ospite della seconda serata del Festival di Sanremo 2022, mercoledì 2 febbraio. La conferma è arrivata con l’immancabile annuncio di Amadeus al Tg1 delle 20, eletto a ‘Gazzetta Ufficiale’ del festival. Amadeus è apparso davanti al teatro Ariston con un mazzo di fiori in mano ed ha annunciato la presenza della Pausini al Festival. Poi è partito il video con la risposta della diretta interessata: “Grazia Ama. I tuoi fiori sono arrivati e sì vengo a Sanremo. Ma non solo. Con questa occasione presenterò per la prima volta dal vivo la mia nuova canzone che si chiama ‘Scatola’ e poi ti racconterò un po’ di cose perché il mio 2022 sarà pieno di nuove sorprese. Non vedo l’ora, grazie per l’invito”, ha detto la Pausini. (fonte Adnkronos)