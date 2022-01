Turimo, Leodori-Corrado: “Posti di lavoro a rischio. I dati sono allarmanti”

“L’allarme lanciato da Federalberghi merita attenzione. Il turismo è il settore che più di tutti è stato colpito dalle limitazioni imposte dal Covid. Un comparto che, rispetto al 2019, oggi ha perso gran parte del fatturato e che vede, come annunciato da Federalberghi, circa 500 mila posti di lavoro a rischio su tutto il territorio nazionale. Un dato allarmante che desta preoccupazione. Con l’arrivo della pandemia come Regione Lazio ci siamo subito attivati per supportare il settore e abbiamo stanziato, in questi due anni, circa 40 milioni di euro per misure dirette a sostegno delle imprese del turismo del nostro territorio. Dobbiamo continuare a difendere i posti di lavoro e sostenere l’intero comparto aiutandolo in questa ripartenza”, ha dichiarato Daniele Leodori, vicepresidente della Regione Lazio.

“I numeri lanciati da Federalberghi sono indici preoccupanti e delineano lo scenario di una crisi drammatica per il turismo regionale e nazionale senza precedenti – ha commentato Valentina Corrado, assessore al Turismo della Regione Lazio -. Le conseguenze, inevitabilmente, si ripercuotono sull’intero indotto economico e sui lavoratori e non possiamo abbandonare donne, uomini e intere famiglie in questo periodo storico così difficile e delicato. Come Regione Lazio abbiamo lavorato prontamente con le Associazioni di categoria e gli operatori della filiera del turismo per sostenere il comparto, ma la situazione necessita azioni condivise e congiunte a più livelli di istituzioni. Per questo, abbiamo avviato dei tavoli di confronto con le parti datoriali e sindacali per gestire l’emergenza del mercato occupazionale e stiamo intervenendo in tutte le sedi istituzionali di confronto con il Governo per chiedere la proroga retroattiva degli ammortizzatori sociali Covid-19, nonché la proroga degli interventi a sostegno delle imprese di settore”.

Palozzi (Cambiamo): “Il Governo intervenga”

“Tra i settori chiave del sistema economico italiano più colpiti dalla emergenza pandemica c’è, purtroppo, il turismo, da sempre fiore all’occhiello del nostro Paese. Il calo delle presenze soprattutto nel comparto ricettivo e il recente monito di Federalberghi devono far riflettore profondamente su una crisi grave e preoccupante, che non deve essere sottovalutata ma deve essere affrontata immediatamente con provvedimenti concreti e mirati. In tal senso, auspichiamo che il governo Draghi ascolti i moniti di associazioni e parti sociali e trovi soluzioni per rilanciare un comparto fondamentale, come quello turistico. E’ necessaria e improcrastinabile una inversione di rotta”.

Così, in una nota, il consigliere regionale del Lazio e responsabile nazionale “Organizzazione” di Cambiamo con Toti, Adriano Palozzi.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Regione Lazio