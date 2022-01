Via Anco Marzio, Caroccia: “In fase di ultimazione il secondo lotto della strada”

Fiumicino – Dopo la sistemazione del primo lotto di strada da via Bignami a via Giorgio Giorgis, l’assessore ai Lavori Pubblici Angelo Caroccia comunica la chiusura del secondo lotto di via Anco Marzio a Fiumicino, tratto che va da via Giorgio Giorgis a via degli Ormeggi. Quest’ultima sarà oggetto nei prossimi giorni di inversione del senso di marcia per ottimizzare la percorrenza dei residenti.

“Via Anco Marzio è una strada storica di Fiumicino – ha dichiarato Angelo Caroccia – abbiamo dovuto attendere i finanziamenti per cominciare nel secondo lotto, ma ora siamo vicini alla fine dei lavori. Oltre la risistemazione dei marciapiedi, con la realizzazione anche di nuovi tratti, la via è stata interessata anche dalla sistemazione della raccolta delle acque piovane, l’ammodernamento degli impianti della pubblica illuminazione, l’abbattimento totale delle barriere architettoniche e gli ingressi alle civili abitazioni”.

“Si prosegue con energia anche all’istallazione della fibra ottica in tutto il territorio, – ha concluso l’assessore Caroccia – tenendo conto del sempre maggior numero di persone che lavorano da casa”.

