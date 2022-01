Baccini su Ponte della Scafa: “Fiumicino isolata politicamente e logisticamente. Serve un cambio di passo”

Fiumicino – “Il territorio di Fiumicino sembra il set di una di quelle infinite telenovele sudamericane senza mai fine; dalla questione dei vincoli idrogeologici, al viadotto di via dell’Aeroporto fino al progetto del Ponte della Scafa assistiamo a un rimpallo di competenze fino al blocco finale di qualunque soluzione. Impensabile andare avanti così”. Il leader del centrodestra a Fiumicino, Mario Baccini, non usa mezzi termini nell’analizzare l’ultimo stop che la burocrazia, questa volta sotto forma di Consorzio di Bonifica, ha imposto rispetto allo sviluppo infrastrutturale del quadrante.

“Negli anni si è creata una congiuntura astrale per la quale Comune, Regione e governo erano allineati sul centrosinistra, ma non è servito ad arrivare a sbloccare l’iter di un’opera fondamentale come il nuovo Ponte della Scafa. Sottolineando per inciso che a Genova sono bastati mesi per ricostruire il ponte Morandi, a Fiumicino dobbiamo registrare un iter che va avanti dal 2006 e che ancora oggi non solo non trova sbocchi concreti ma addirittura stop definitivi: una presa in giro.

E’ evidente – prosegue Baccini – che manca la volontà politica e, anche, una figura forte in grado di battersi per difendere i diritti dei cittadini di Fiumicino. La viabilità, le infrastrutture non sono accessori sui quali si può discutere, ma opere fondamentali che vanno realizzate. Per tutelare l’economia, motore primo della pax sociale, ma anche la salute.

Se è vero che Fiumicino negli anni ha visto depauperato il suo potenziale sanitario nel perimetro comunale, è altrettanto vero che quelle scelte si giustificavano in parte con l’esistenza di un polo sanitario attrezzato a Ostia; c’era comunque il problema della viabilità che, ad oggi, sappiamo resterà irrisolto. Dunque oltre il danno la beffa, con Fiumicino sempre più satellite di Roma e dell’aeroporto, senza alcuna dignità né capacità decisionale che vada al di là di qualche metro di strada e qualche palo dell’illuminazione.

C’è un isolamento evidente, purtroppo, sia politico sia logistico infrastrutturale. Serve un cambio di passo netto – conclude Baccini -, perché Fiumicino non può restare la dependance di qualche altro Ente”.

