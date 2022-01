Cani randagi ad Ardea, il sindaco: “Presto avranno una nuova casa”

Adea – Fra gli obiettivi che l’Amministrazione Comunale di Ardea intende perseguire c’è sicuramente il benessere degli animali. Ed è per questo motivo che da alcune settimane gli Uffici dell’Ente stanno lavorando incessantemente per trovare una soluzione riguardo alla custodia dei cani trovati sul territorio di Ardea e custoditi in regime di canile sanitario e canile rifugio nella struttura “Alba Dog” di Pomezia (leggi qui).

“La tutela degli animali, e in questo caso dei cani ‘accalappiati’ ad Ardea, allo stato custoditi nel canile ‘Alba Dog’ di Pomezia – dichiara il Sindaco, Mario Savarese – è una delle priorità del Comune. È nostro dovere cercare di garantire loro condizioni favorevoli di vita: pertanto, alla luce dei risvolti di carattere giudiziario, in attesa che si chiariscano nelle sedi opportune alcune condotte, l’Amministrazione sta predisponendo gli atti necessari per il trasferimento di tutti i cani ospitati nel canile ‘Alba Dog’, nei modi e tempi che le normative vigenti consentono di fare. Per quanto riguarda la tutela degli animali, la nostra azione amministrativa sarà sempre improntata alla trasparenza e al miglioramento delle condizioni di vita dei cani. Presto, dunque, gli animali troveranno una ‘nuova casa’ e lo spostamento naturalmente avverrà in sicurezza. Al contempo – aggiunge il Sindaco -, puntiamo a garantire un maggiore accesso dei volontari per portare avanti il loro prezioso contributo, nonché a tutti coloro che intendono adottare i ‘nostri’ cani nella struttura che li ospiterà a partire dai prossimi giorni, così da poter provare ad accelerare le pratiche per garantire una nuova vita agli animali stessi”.

Non solo. Oltre al trasferimento dei cani, c’è un altro obiettivo che l’Amministrazione di Ardea sta perseguendo. “Abbiamo inserito in Bilancio i fondi per realizzare un nostro canile – conclude il Sindaco -. Lo faremo in una struttura nella disponibilità del Comune e nel più breve tempo possibile. Ribadisco ancora una volta che tutte le azioni che stiamo ponendo in essere sono finalizzate esclusivamente a tutelare gli animali e il loro futuro”.

