Cerveteri – “Quanto dobbiamo ancora aspettare per vedere pulite le nostre strade?”

Con una nota stampa i cittadini del comprensorio cosiddetto “Vanara” (che è ricompreso nelle Vie Consalvi, fratelli Ferretti e Fontana Morella), denunciano: “Strade sono da troppo tempo in uno stato di degrado inaccettabile, tra immondizia, vegetazione incolta e carcasse di animali morti, che rendono i lati delle Vie sopracitate un vero letamaio.

Strade divenute peraltro l’habitat ideale per i topi. Sono mesi che chiediamo al Sindaco e all’Assessore all’ambiente del Comune di Cerveteri di provvedere a far pulire le nostre Vie e di programmare periodici interventi di pulizia, anche in considerazione di una più opportuna sanificazione dei luoghi stradali in un periodo pandemico come questo.

Abbiamo segnalato più volte queste criticità, prosegue la nota, sia attraverso mail, sia recandoci di persona presso gli uffici comunali, sia attraverso lo Studio delle nostre amministratrici di condominio. Ciononostante, ad oggi, abbiamo ancora tanta sporcizia che invade le nostre Vie e che almeno per le festività ci aspettavamo fosse rimossa, visto che sono mesi che attendiamo un intervento di pulizie.

A questo punto – concludono i residenti – ci chiediamo: cosa e quanto ci vuole a programmare periodici interventi di pulizia? E soprattutto perché non vengono erogati da mesi questi tipi di servizi?”

