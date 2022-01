Civitavecchia – “È terminata la complessa operazione di pulizia e manutenzione dei fossi che attraversano il territorio comunale, messa in campo dall’Assessorato all’Ambiente”.

A darne notizia è il Vicesindaco Manuel Magliani: “Come i cittadini avranno notato, sono state settimane di intenso lavoro. È d’altronde particolarmente importante che tali opere abbiano un carattere periodico, per questo fin dall’insediamento dell’Amministrazione Tedesco sono stati previsti specifici interventi a tutela dell’assetto idrogeologico del territorio.

Nel dettaglio, le operazioni hanno riguardato i fossi Fiumaretta, Malpasso, Scarpatosta e dell’Oro. Gli alvei sono stati liberati da tronchi e detriti, vegetazione infestante e purtroppo rifiuti.

Il patrimonio arboreo cresciuto sulle sponde è stato oggetto di manutenzione e comunque sono stati rimossi tutti gli ostacoli al deflusso delle acque. Si tratta di azioni concrete, che – conclude Magliani – rappresentano un’importante opera di prevenzione e che attestano l’attenzione dell’Amministrazione nella gestione del territorio”.

